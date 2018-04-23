Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.154
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7242
EURO
4.9845

Fırsat Verirseniz...

Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” sloganıyla “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında eğitim gören otizm, mental ve down sendromlu sporcular, Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Fırsat Verirseniz...

Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır” sloganıyla “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında eğitim gören otizm, mental ve down sendromlu sporcular, Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
Fırsat Verirseniz...

Antalya’da 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Atletizm Şampiyonasında derece yapıp 22 altın ve 2 gümüş madalya alarak başarılar elde eden 12 özel sporcu, antrenör Ali Karaca, İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü gönüllü öğrencileri ve aileleri Vali Ali Kaban ile bir araya geldi.  Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Ali Kaban, “Çocuklarımızı hayata bağlanmış olarak, olumlu yönde olan gelişmelerini görmek ayrıca proje kapsamında yapılan eğitimler neticesinde başarılı olmalarını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.  Aileler de, “Valiliğimizin desteklediği projelerden dolayı çocuklarımız olgunlaşıyor ve onların gelişmesine büyük katkı sağlıyor, bizlere değer veriyorsunuz size teşekkür ederiz” dediler. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Fırsat Verirseniz Her Çocuk BaşarırMental Ve Down Sendromlu SporcularAli Kaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatsa Turu Malatya’da Attı!
Fatsa Turu Malatya’da Attı!
Burak Daha Ne Yapsın?
Burak Daha Ne Yapsın?
Sonunu Getiremedik!
Sonunu Getiremedik!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim