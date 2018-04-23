Fırsat Verirseniz...

Antalya’da 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Atletizm Şampiyonasında derece yapıp 22 altın ve 2 gümüş madalya alarak başarılar elde eden 12 özel sporcu, antrenör Ali Karaca, İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü gönüllü öğrencileri ve aileleri Vali Ali Kaban ile bir araya geldi. Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Ali Kaban, “Çocuklarımızı hayata bağlanmış olarak, olumlu yönde olan gelişmelerini görmek ayrıca proje kapsamında yapılan eğitimler neticesinde başarılı olmalarını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi. Aileler de, “Valiliğimizin desteklediği projelerden dolayı çocuklarımız olgunlaşıyor ve onların gelişmesine büyük katkı sağlıyor, bizlere değer veriyorsunuz size teşekkür ederiz” dediler. (BÜLTEN)