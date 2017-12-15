Selim Karadağ ziyarette il müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karadağ, “Ampute Milli Takımı'na giden yolda yıllarca İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı’nın desteklerini gördüm, bana her türlü desteği verdi. Kurum olarak da herkes elinden geleni yaptı. Özellikle İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı’nın bu desteği beni hep umutlandırarak çalışma azmimi motivemi hep yüksek tutmasını sağladı. İl Müdürümüzün verdiği bu destekten dolayı kendisine, 8 Ekim 2017 tarihinde oynan Avrupa Ampute Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polanya maçında giydiğim formayı hediye ediyorum" dedi.

“BİZ KENDİSİNİN AİLESİ GİBİYİZ”

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise Selim ile gurur duyduklarını belirterek, "Selim Karadağ kardeşimizi çok seviyoruz, bizlere eşsiz mutluluklar yaşattı. Ülkemizi ve ilimizi Ampute Milli Takımı'nda en iyi şekilde temsil ederek, bizleri hep gururlandırdı. Selim kardeşimizin ve tüm sporcularımızın burası evi ve biz de kendisinin ailesi gibiyiz. Yıllarca her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kendisinden spor hayatı boyunca daha büyük başarılar diliyor, verdiği bu çok değerli hediyeden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HABER MERKEZİ