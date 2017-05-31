Yeni Malatyaspor ile Sivasspor’un ardından TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak üçüncü ve son takımın belirleneceği play off müsabakalarında bugün finalistler belli olacak. Yarı final ilk maçında 3 – 3 berabere kalan Eskişehirspor ile Giresunspor bu akşam saat 19.00’da Eskişehir Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Deplasmandan 3 – 3’lük avantajla dönen Eskişehir kendi sahasında tura yakın olan taraf olarak gözüküyor.

Bir diğer yarı final rövanş maçında Göztepe ile Boluspor 2 – 0’lık Göztepe üstünlüğünün rövanşında Bolu’da karşı karşıya gelecek. Deplasmanda her türlü beraberlik, tek farklı yenilgi ve tüm galibiyetler Göztepe’ye tur için yetecek. Ev sahibi takım Boluspor ise yiyeceği tek gol halinde bile ancak 3 farklı galibiyetler yeterli olacak.

MEHMET KIROĞLAN