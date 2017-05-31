31 Mayıs 2017 Çarşamba

Finalistler bugün belli oluyor

TFF 1.Lig’den Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek play off müsabakalarında bugün yarı final rövanş maçları oynanacak.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:31
Finalistler bugün belli oluyor

  Yeni Malatyaspor ile Sivasspor’un ardından TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak üçüncü ve son takımın belirleneceği play off müsabakalarında bugün finalistler belli olacak. Yarı final ilk maçında 3 – 3 berabere kalan Eskişehirspor ile Giresunspor bu akşam saat 19.00’da Eskişehir Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Deplasmandan 3 – 3’lük avantajla dönen Eskişehir kendi sahasında tura yakın olan taraf olarak gözüküyor.

Bir diğer yarı final rövanş maçında Göztepe ile Boluspor 2 – 0’lık Göztepe üstünlüğünün rövanşında Bolu’da karşı karşıya gelecek. Deplasmanda her türlü beraberlik, tek farklı yenilgi ve tüm galibiyetler Göztepe’ye tur için yetecek. Ev sahibi takım Boluspor ise yiyeceği tek gol halinde bile ancak 3 farklı galibiyetler yeterli olacak. 

MEHMET KIROĞLAN
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