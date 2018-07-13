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Finalistler belli oldu

U13 Futbol Ligi’nde sezon yedinci hafta karşılaşmalarının ardından tamamladı. Anadolu Selçukluspor ile Yeni Malatyaspor, lig şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Finalistler belli oldu

U13 Futbol Ligi’nde sezon yedinci hafta karşılaşmalarının ardından tamamladı. Anadolu Selçukluspor ile Yeni Malatyaspor, lig şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:35
Finalistler belli oldu

Ligin yedinci haftasında 4 karşılaşma hükmen sonuçlandı. Sonuçlar şöyle: A Grubu Konak Belediyespor-Pütürge Gençlik: 6-1, Karakavakspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 6-0, Malatya Fenerspor-Anadolu Selçuklu: 0-3 (hükmen), Kale Gençlerbirliği-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen), B Grubu Yeni Malatyaspor-Erkenek Hürriyetspor: 13-0, Kaldırımgücü-Telekomspor: 3-2, Adafı Kartalspor-Yeşilyurt Gençlerbirliği: 3-0 (hükmen), Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen) Ligde oynana son maçlar sonrası A Grubu’nda Anadolu Selçuklu, B Grubu’nda ise Yeni Malatyaspor 21’er puanla zirvede yer alarak, final oynama hakkını elde etti. Anadolu Selçukluspor ile Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Pazar günü 18.00’de Yeşiltepe 1 nolu sahada şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
U13 Futbol LigiFinalistler
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