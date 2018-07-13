Finalistler belli oldu

Ligin yedinci haftasında 4 karşılaşma hükmen sonuçlandı. Sonuçlar şöyle: A Grubu Konak Belediyespor-Pütürge Gençlik: 6-1, Karakavakspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 6-0, Malatya Fenerspor-Anadolu Selçuklu: 0-3 (hükmen), Kale Gençlerbirliği-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen), B Grubu Yeni Malatyaspor-Erkenek Hürriyetspor: 13-0, Kaldırımgücü-Telekomspor: 3-2, Adafı Kartalspor-Yeşilyurt Gençlerbirliği: 3-0 (hükmen), Akçadağspor-Sanayispor: 3-0 (hükmen) Ligde oynana son maçlar sonrası A Grubu’nda Anadolu Selçuklu, B Grubu’nda ise Yeni Malatyaspor 21’er puanla zirvede yer alarak, final oynama hakkını elde etti. Anadolu Selçukluspor ile Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Pazar günü 18.00’de Yeşiltepe 1 nolu sahada şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.