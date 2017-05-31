31 Mayıs 2017 Çarşamba

Finalin adı belli oldu

Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek play off final müsabakası Antalya’da oynanacak.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:38
Finalin adı belli oldu

 Konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu maçın programına ilişkin bilgileri paylaştı. Eskişehirspor ile Göztepe A.Ş. arasında oynanacak TFF 1. Lig Play-Off Finali, 4 Haziran 2017 Pazar günü Antalya Stadyumu'nda yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off finali, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemini henüz atamayan Merkez Hakem Kurulu ise bu kritik maç için FİFA Kokartlı hakem görevlendirecek. 33 bin kişilik Yeni Antalya Stadyumu’nun 15 binini Eskişehir, 15 binini ise Göztepe’ye ayıran TFF, 3 bin kişilik bölümü ise diğer seyirciler için bırakacak.

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