FİNALİN ADI: ARGUVAN-PÜTÜRGE

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final müsabakaları oynandı. Yeşiltepe 3’Nolu sahada oynanan karşılaşmalar sonucu Pütürge Belediyespor ve Arguvan Belediyespor takımları adlarını finale yazdırdılar. Günü ilk maçında Pütürge Belediyespor ile Ataköyspor karşı karşıya geldi. Başından sonuna Pütürge Belediyespor’un üstün oynadığı maç, Pütürge’nin 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla play-offun ilk finalisti Pütürge Belediyespor oldu. Yarı finalin ikinci maçında ise Arguvan Belediyespor ile Demirspor karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı Arguvan Belediyespor 2-0 kazandı. Böylelikle finalin adı Pütürge Belediyespor-Arguvan Belediyespor oldu. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi play-off final müsabakası 25 Mart Pazar günü oynanacak. busabahmalatya.com