Yılmaz Vural sözlerine Malatya’nın kendisi için çok önemli bir şehir olduğunu kaydederek başladı. Vural, “Benim Malatya'da özel bir konumum var. Ben öncelikle Malatyalılara çok teşekkür ediyorum. Bugün futbolda ‘vefa’ kelimesinin ne anlama geldiğini bir kez daha gösterdiler. Malatya benim 31 yıl önce görev yaptığım yer, hiçbir zaman bu şehirle ilişkilerimi koparmadım. Malatyalılar sağ olsunlar maç öncesi ve maç sonrası takımımıza ve bana sevgilerini gösterdiler, ne diyeceğimi bilemiyorum, gözlerim yaşardı, çok sağ olsunlar. Bu kritik maçta ne bana ne takımıma en ufak bir tepkileri olmadı. Tribünlerin bu tavrı beni mutlu etti. Bunun yanında kaybettiğimiz için üzgünüm. Gerçekten benim için çok farklı bir maç oldu diyebilirim” şeklinde konuştu.



“HER İKİ TAKIM İÇİN DE FİNAL MAÇIYDI, BİZ KAYBETTİK”

Alınan mağlubiyetle ikincilik şanslarını zora soktuklarını belirterek, “Bu maç her iki takım için de final maçıydı, kazansaydık ikincilik şansımız devam edecekti ama olmadı. Bu maçta sabırlı oynamamız gerekiyordu, Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi, ofansif gücü yüksek bir takım. Dolayısıyla oyunun çok büyük bir bölümünü kontrollü götürdük. Rakibimize pozisyon verdiğimiz anlarda onların çabasıyla değil bizim atağa çıkarken kaptırdığımız toplarla oldu. Oyun dengeli giderken 73. dakikada bir içeri yapılan bir otaya Murat vurdu ve gol oldu. Biz oyuna önce 4-3-3 ile başladık sonra 4-2-3-1’e döndük daha sonra da 4-4-2’ye döndük, bütün müdahalelerimizi yaptık, değişiklikler yaptık ama sonuç olarak da çok önemli bir final maçını kaybettik, üzgünüz” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI