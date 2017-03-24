Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan 23 – 26 Mart 2017 tarihleri arasında Yeşiltepe 1 – 2 – 3 Nolu Sentetik Yüzeyli Futbol Sahalarında, Okullar arası Genç Kız – Erkek Futbol Yarı Final Müsabakaları başladı.

14 ilden toplam 16 takımın, 260 sporcunun katıldığı müsabakaların açılış seremonisi yenilenen Yeşiltepe Stadında yapıldı. Açılış seremonisine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

FINDIKLI TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı konuşmasında, “Bu güzel Müsabakaları burada tertip etmekten dolayı mutluyuz gururluyuz. Sizlerin buraya iştirak etmesi tüm hocalarımızın, velilerimizin, sizlerin gayreti ile oluyor. Okul yöneticilerimize, antrenörlerimize sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar deminki İstiklal Marşı’nı hoparlörden değil de ciğerimizden okumuş olduğunuz için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Gönlüm zaten bunu hep arzu ederdi, bugün tesadüf buranın ses sistemi daha yeni, sahamızın belki kokusundan anlıyorsunuz sıfır saha. Bugün sizler için burayı açtık bitti %99 sahamızın eksiği yoktur. Bu ufak tefek hatalarından dolayı özür diliyoruz. Hepinizi bu Kayısı çiçeklerinin açtığı mevsimde gençlerimizin böyle çiçek gibi Malatya’mıza bu tarihte gelmesi de ayrı bir güzellik ayrı bir tesadüf oldu. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kırşehir de yapılacak Türkiye Şampiyonasına gidecek takımlar buradan belli olacak 2 Erkek 2 Kız bildiğiniz gibi buradan belli olacak, ama her şey galibiyet değil, dostluk, barış, kardeşlik, anlayış fair-play hepsinden daha önemli arkadaşlar. Dolayısıyla kazanan kim olursa olsun ama sonunda Türk Sporu kazansın, Türk Futbolu kazansın hem bayanlarda hem erkekler de bu nedenle fair-Play’i unutmayın derim. Dostluk kardeşlik içerisinde yuvalarınıza kazasız belasız dönmeyi Allah nasip etsin.” dedi.

FATİH AVCI