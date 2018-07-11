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Final müsabakasını yönetti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te sona eren Yıldızlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Malatyalı Uluslararası 1. Kategori Hakemi Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ilkım, 80 kilogramda final müsabakası yönetti.

Final müsabakasını yönetti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te sona eren Yıldızlar Güreş Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Malatyalı Uluslararası 1. Kategori Hakemi Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ilkım, 80 kilogramda final müsabakası yönetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:34
Final müsabakasını yönetti

Başarılı müsabakalar sonucunda Rus ve İranlı güreşçiler arasındaki 80 kilogram final müsabakasında görevlendirilen Ilkım, verdiği başarılı kararlarla da dikkat çekti. Sona eren şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan başarılı hakem, “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her hakem final müsabakası yönetmek ister, tabii final müsabakası verilmez, alınır mantığıyla düşündüğünüzde daha da mutlu oluyorsunuz. Bu vesileyle çıkmış olduğum dünya şampiyonası final müsabakasını hatasız yönetmiş olmak beni ayrıca mutlu etti. Bana güvenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Malatya’yı ve ülkemi temsil etmek beni ayrıca gururlandırdı. Buralarda olmamda emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar Güreş Dünya ŞampiyonasıMalatyalı Uluslararası 1. Kategori Hakemi Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ilkım
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