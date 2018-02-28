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FİNAL MALATYA'DA YAPILACAK

Okul Sporları faaliyet programında yer alan, “Yıldız Kızlar-Erkekler Voleybol Şampiyonası” oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

FİNAL MALATYA'DA YAPILACAK

Okul Sporları faaliyet programında yer alan, “Yıldız Kızlar-Erkekler Voleybol Şampiyonası” oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Busabahgazete
Busabahgazete
28 Şubat 2018 Çarşamba 13:11
FİNAL MALATYA'DA YAPILACAK

23 takımın okul takımının katıldığı şampiyonada kızlarda Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Melekbaba Hidayet Ortaokulu, erkeklerde Mevlana Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, “Yıldız Kızlar-Erkekler Voleybol Şampiyonası” dün Yeşiltepe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. 12-27 Şubat tarihleri arasında 15 kız, 8 erkek okul takımının katıldığı turnuvada kızlarda Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Melekbaba Hidayet Ortaokulu, erkeklerde Mevlana Ortaokulu birinci oldu.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan final müsabakalarında dereceye giren okullar ise şöyle oldu: Yıldız Kızlar: 1. Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Melekbaba Hidayet Ortaokulu, 2. Sümer Ortaokulu, 3. Hidayet Ortaokulu, 4. Yavuz Selim Ortaokulu, Yıldız Erkekler: 1. Mevlana Ortaokulu 2. Şehit Erdal Alpkılıç 3. Hekimhan Sakarya Ortaokulu, 4. Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu

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Turnuvanın değerlendirmesinde bulunan Voleybol il temsilcisi Cumali Kurak şunları söyledi: “Yıldızlar kategorisinde grup maçlarıyla ve final maçları çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Beklediğimizin üzerinde final maçları oynandı. Melekbaba Hidayet Ortaokulu tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşadı. Çocuklarımızın yüzlerinde mutluluk her şeye değer. İki hafta süren mücadeleler sonucunda derece alan takımlar emeklerinin karşılığını aldıklarını düşünüyorum. Neredeyse lise seviyesinde final müsabakaları oynandı. Çocukların aileleri ve sporseverler müsabakalara büyük ilgi gösterdiler. Önümüzdeki günlerde grup müsabakaları düzenlenecek. Ayrıca Nisan ayında Türkiye ortaokullar arası yarı final maçları da Malatya’da oynanacak.”  

Busabah Gazetesi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 28.02.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
VoleybolVoleybol şampiyonası MalatyadaBusabah Spor
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