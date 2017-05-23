23 Mayıs 2017 Salı

Final için ter dökecekler

Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası’nda heyecan giderek artıyor. 19 takımdan son 4 takıma düşen büyük yarış şampiyonluk için devam ediyor. Rakiplerini çeyrek finalde eleyen TÜFAD, Büyükşehir Belediyesi, Şöhretler ve Avukatlar yarı final biletini aldılar.

23 Mayıs 2017 Salı 12:00
Final için ter dökecekler

  Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurumlar Arası Birlik Beraberlik Halı Saha Turnuvası’nda çeyrek final maçları da geride kaldı.

Malatya Bölgesi eski hakemlerinden Mustafa Kuşçu ve Mesut Aslangiray’ın düdük çaldığı çeyrek final müsabakalarında Avukatlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu 7 – 0 ile geçerek yarı finalist olurken, rakipleri ise penaltılarda Yeşilyurt Belediyesi’ni 4 – 2 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Bir diğer eşleşmede ise Esnaflar’ı 9 - 3 yenerek hala eskimediklerini kanıtlayan Şöhretler, Malatya Büyükşehir Belediyesi A takımını 6 – 3 mağlup eden TÜFAD ile eşleşti. Bugün akşam saat 18.00’dan itibaren oynanacak yarı final maçları çok sayıda futbolseveri de bir araya getirecek. Turnuvaya renk katan Malatyaspor’lu eski oyunculardan kurulu takımlar ile kurumların bir arada oynattığı isimlerin mücadelesi seyir zevki yüksek müsabakaların oynanmasını sağlıyor. Kurumlar Arası Birlik Beraberlik Turnuvası’nda final maçı ise Perşembe günü oynanacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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