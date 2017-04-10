U15 Kategorisinde Türkiye Şampiyonası Grup Yarı Final futbol müsabakaları Malatya’nın ev sahipliğinde yapıldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep şehirlerinin takımları Malatya’daki yarı final grubuna mücadele etti ve şampiyon olan Diyarbakır Türkiye finallerine gitme hakkı elde etti. Karşılaşmaları yerinde takip eden Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, yaptığı açıklamada, “İlimizde 4 güzide kulübümüzü ağırladık. 3 gün boyunca devam eden müsabakalarda şampiyon olan Diyarbakır takımı Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Onun için müsabakalar kulüpler adına büyük önem taşıyordu ve heyecan hat safhadaydı. Malatya olarak iyi bir ev sahipliği gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Aynı zamanda Malatyalı antrenörlerimiz maçları takip ederek yetenekli sporcuları belirlemeye çalıştılar. Bu anlamda da bu tür grup maçlarının ilimize katkısı var. Ben katılan tüm takımlara ayaklarına sağlık diyorum” dedi.

FATİH AVCI