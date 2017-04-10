10 Nisan 2017 Pazartesi

Final biletini aldılar

U15 Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçları Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan müsabakalar sonucunda Diyarbakırspor şampiyon oldu.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:20
Final biletini aldılar

  U15 Kategorisinde Türkiye Şampiyonası Grup Yarı Final futbol müsabakaları Malatya’nın ev sahipliğinde yapıldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep şehirlerinin takımları Malatya’daki yarı final grubuna mücadele etti ve şampiyon olan Diyarbakır Türkiye finallerine gitme hakkı elde etti. Karşılaşmaları yerinde takip eden Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, yaptığı açıklamada, “İlimizde 4 güzide kulübümüzü ağırladık. 3 gün boyunca devam eden müsabakalarda şampiyon olan Diyarbakır takımı Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı. Onun için müsabakalar kulüpler adına büyük önem taşıyordu ve heyecan hat safhadaydı. Malatya olarak iyi bir ev sahipliği gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Aynı zamanda Malatyalı antrenörlerimiz maçları takip ederek yetenekli sporcuları belirlemeye çalıştılar. Bu anlamda da bu tür grup maçlarının ilimize katkısı var. Ben katılan tüm takımlara ayaklarına sağlık diyorum” dedi.

FATİH AVCI
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