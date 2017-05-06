06 Mayıs 2017 Cumartesi

Final bileti Malatya’dan geçer!

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring grup müsabakaları 14 Mayıs’ta Malatya’da gerçekleştirilecek. 23 İl’den 77 takımın katılacağı yarışmalarla ilgili bilgiler veren Türkiye Oryantring Federasyonu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Güllü, bu yıl Malatya’nın bölgede çok başarılı organizasyonlara imza attığını belirtti.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:19
Final bileti Malatya’dan geçer!

  14 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring grup müsabakaları Malatya’da yapılacak. 23 ilden 77 takım ve yaklaşık 450 sporcunun katılacağı yarışmalarda Küçükler kız ve erkek, yıldızlar kız ve erkek kategorilerinden dereceye giren ilk 4 sporcu mayıs ayı içersinde Türkiye şampiyonasına gidecek. Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte yapılan organizasyonla ilgili bilgiler veren Türkiye Oryantring Federasyonu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Güllü, müsabakaların hangi rota yapılacağını yarışmadan 1 gün önce açıklayacaklarını söyledi.

“BU TÜR ORGANİZASYONLAR BU SPORUN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ”
  Güllü, “Bu tür organizasyonlarla hem Malatya’da hem bölgede oryantiringin tanıtımını ciddi anlamda sağladık. İnsanlar önceden adını duyunca bunun bir spor branşı olduğunu bile bilmiyorlardı. Ancak şimdi yön bulmanın ve bunun da rotalarlar gerçekleştiğini teknik konulara kadar biliyorlar. Hatta Malatya ve çevre illerde lisanslı sporcu sayımızda da antrenör sayımızda da ciddi artışlar var. Ankara’dan sonra Malatya’nın bu branşta ciddi anlamda sivrildiğini söylemek mümkün. 14 Mayıs’ta yapacağımzı organizasyonda yine oldukça önemli. Başarılı geçmesi için tüm önlemlerimizi aldık hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.


FATİH AVCI
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