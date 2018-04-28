Filenin Yıldızları Malatya’da!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hatay, Kayseri, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, İstanbul, Mardin ve Kahramanmaraş’tan gelen toplam 15 takım 26-29 Nisan tarihlerinde Atatürk ve Battalgazi spor salonlarında grup birinciliği için mücadele edecekler. Yarı final maçları 29 Nisan Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacaklar.

“AYRI BİR GURUR KAYNAĞI”

Şampiyonanın Malatya’da yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak geleceğin sporcularının karşılaştığı şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını söyledi. Kurak, “Ülkemizin farklı coğrafyalarından ilimize birinci olarak gelen takımlarımızı ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bu sene ev sahipliği yaptığımız yarı finallerde Malatya takımımızın olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Pazar gününe kadar sürecek yarı finallerde mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

Müsabakalarda şuana kadar alınan toplu sonuçlar ise şöyle: Yıldız Erkekler 26 Nisan Perşembe: Van 0-3 K.K.T.C, Bingöl 3-0 Elazığ, İstanbul 3-0 Kahramanmaraş, Mardin 0-3 Malatya, 27 Nisan Cuma: Van 3-0 Elazığ, K.K.T.C 3-0 Bingöl, İstanbul 3-0 Malatya, Kahramanmaraş-Mardin, Yıldız Kızlar 26 Nisan Perşembe: K.K.T.C 0-3 Ankara, Hatay 0-3 Kayseri, Adıyaman 0-3 İstanbul, 27 Nisan Cuma: K.K.T.C 0-3 Kayseri, Ankara 3-0 Hatay, Adıyaman 3-0 Kahramanmaraş

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi