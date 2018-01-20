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FİLENİN ŞAMPİYONU ABDULKADİR ERİŞ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Kız ve Erkek Liseler arası (A) Voleybol Turnuvası’nda şampiyon olan takımlar belli oldu. 18 Aralık’ta başlayan 40 Lise takımının yer aldığı turnuvada kızlarda Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu

FİLENİN ŞAMPİYONU ABDULKADİR ERİŞ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Kız ve Erkek Liseler arası (A) Voleybol Turnuvası’nda şampiyon olan takımlar belli oldu. 18 Aralık’ta başlayan 40 Lise takımının yer aldığı turnuvada kızlarda Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 12:34
FİLENİN ŞAMPİYONU ABDULKADİR ERİŞ

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Şampiyonası’nda birinciler dün belli oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda kızlarda Turgut Özal Anadolu Lisesi ile Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Her iki okulun öğrencileri de takımlarını yalnız bırakmayarak tribünlerden maçı takip etti. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçta gülen taraf Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu. Oynanan tüm setlerde geriden gelerek maça ortak olan Abdulkadir Eriş takımı rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:56
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