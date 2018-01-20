FİLENİN ŞAMPİYONU ABDULKADİR ERİŞ

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Liselerarası Kız-Erkek (A) Voleybol Şampiyonası’nda birinciler dün belli oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda kızlarda Turgut Özal Anadolu Lisesi ile Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Her iki okulun öğrencileri de takımlarını yalnız bırakmayarak tribünlerden maçı takip etti. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçta gülen taraf Abdulkadir Eriş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu. Oynanan tüm setlerde geriden gelerek maça ortak olan Abdulkadir Eriş takımı rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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