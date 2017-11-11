Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, 7. hafta maçında evinde karşılaşacağı Bulancak Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk 6 haftasında oynadığı müsabakalarda 7 puan toplayarak beklentilerin altında 10. sırada yer alan takımda, geçen hafta 1920 Maraşspor deplasmanında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ligin 6.haftasında 1920 Maraşspor ile deplasmanda Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-20 ve ikinci seti 25-22 önde kapatmıştı. Müsabakanın üçüncü setinin büyük çekişmelere sahne olmuş, 1920 Maraşspor seti 25-21 kazanarak, durumu 2-1’e getirmişti. Maraş ekini, dördüncü sette de oyuna üstünlüğünü koymuş ve skoru 2-2’ye getirmişti. Müsabakada 2-2 eşitliğin ardından final seti oynanmış. 1920 Maraşspor, final setini 15-8 üstün tamamlayarak, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’de Bulancak Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Büyükşehir Erkekler Voleybol Takımı’nda tüm hesapların mutlak galibiyet üzerine kurulduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ