11 Kasım 2017 Cumartesi

Filenin kaplanları çıkış arıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı yarın karşılaşacağı Bulancak Belediye Spor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

10 Kasım 2017 Cuma 11:48
Filenin kaplanları çıkış arıyor

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, 7. hafta maçında evinde karşılaşacağı Bulancak Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk 6 haftasında oynadığı müsabakalarda 7 puan toplayarak beklentilerin altında 10. sırada yer alan takımda, geçen hafta 1920 Maraşspor deplasmanında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Ligin 6.haftasında 1920 Maraşspor ile deplasmanda Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-20 ve ikinci seti 25-22 önde kapatmıştı. Müsabakanın üçüncü setinin büyük çekişmelere sahne olmuş, 1920 Maraşspor seti 25-21 kazanarak, durumu 2-1’e getirmişti. Maraş ekini, dördüncü sette de oyuna üstünlüğünü koymuş ve skoru 2-2’ye getirmişti. Müsabakada 2-2 eşitliğin ardından final seti oynanmış. 1920 Maraşspor, final setini 15-8 üstün tamamlayarak, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’de Bulancak Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Büyükşehir Erkekler Voleybol Takımı’nda tüm hesapların mutlak galibiyet üzerine kurulduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017