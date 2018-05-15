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Filede Sivas ve Adıyaman finalde

Küçük Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Sivas ve Tunceli illerinden 5 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Sivas Gençlik Spor ile Adıyaman Kahta takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Filede Sivas ve Adıyaman finalde

Küçük Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Sivas ve Tunceli illerinden 5 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Sivas Gençlik Spor ile Adıyaman Kahta takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

15 Mayıs 2018 Salı 11:51
Filede Sivas ve Adıyaman finalde

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları 10-12 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. 5 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Sivas Gençlik Spor ile Adıyaman Kahta takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Düzenlenen organizasyon hakkında bil veren Voleybol İl Temsilcisi Cumali Kurak, “10-12 Mayıs tarihleri arasında Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Sivas ve Tunceli illerinden 5 takımın katıldığı Küçük Erkekler Grup Voleybol Müsabakaları Malatya’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalar sonucunda Sivas Gençlik Spor ile Adıyaman Kahta takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Öte yandan 15 Mayıs Salı günü Okul sporları faaliyet programında yer alan Minikler Şenlik Voleybol maçları oynanacak.  4 takımın katılacağı müsabakalar Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
SivasAdıyamanMalatyaVoleybol
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