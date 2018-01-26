Filede kötü sonuç!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 18. Haftasında Erzurum’da Palandöken Belediye Spor ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı rakibine 3-0 yenildi. Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda 24 Ocak Çarşamba günü oynanan müsabakada turuncu-yeşilliler rakibine 25-21, 25-23 ve 30-28 setlerle mağlup oldu. Devre arasında kadrosuna 4 yeni oyuncuyu katan Malatya Büyükşehir Belediyesispor, geçtiğimiz hafta sahasında Ordu Akkuş Belediyespor’a kıran kırana geçen maçta 3-2 kayıp etmişti. Ligde 12 puanı bulunan turuncu-yeşilliler sıralamada 12. basamakta bulunuyor.