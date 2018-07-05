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Fikstür ne zaman çekilecek?

Süper Lig’de geçen sezon çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonluk yarışında galip gelen taraf Galatasaray olmuştu. Transfer sezonunun durağan geçtiği bu yıl ise futbol severler fikstür çekiminin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

Fikstür ne zaman çekilecek?

Süper Lig’de geçen sezon çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonluk yarışında galip gelen taraf Galatasaray olmuştu. Transfer sezonunun durağan geçtiği bu yıl ise futbol severler fikstür çekiminin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
Fikstür ne zaman çekilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini futbol severlerle paylaşmıştı. Liglerin başlamasına bir ay kadar az süre kalmasıyla taraftarlar derbilerin ne zaman oynanacağını ve tuttukları takımların maç programını merak etmeye başladı. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de açılış maçları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Süper Lig’de 2018-2019 sezonu 26 Mayıs 2019 tarihinde ise sona erecek. 34 hafta sürecek olan şampiyonluk ve kümede kalma mücadelelerinin verileceği fikstür programıyla ilgili henüz TFF tarafından bir açıklama gelmezken, fikstür programının belirleneceği kura çekiminin 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar çekilmesi planlanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 05.07.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
2018-2019 SezonuFikstürTÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUSüper Lig
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