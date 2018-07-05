Fikstür ne zaman çekilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini futbol severlerle paylaşmıştı. Liglerin başlamasına bir ay kadar az süre kalmasıyla taraftarlar derbilerin ne zaman oynanacağını ve tuttukları takımların maç programını merak etmeye başladı. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de açılış maçları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Süper Lig’de 2018-2019 sezonu 26 Mayıs 2019 tarihinde ise sona erecek. 34 hafta sürecek olan şampiyonluk ve kümede kalma mücadelelerinin verileceği fikstür programıyla ilgili henüz TFF tarafından bir açıklama gelmezken, fikstür programının belirleneceği kura çekiminin 16 Temmuz Pazartesi gününe kadar çekilmesi planlanıyor.