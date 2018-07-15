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Fethi Sekin anısına pedal çevirecekler

​​​​​​​İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını kahramanca önleyerek büyük bir facianın önüne geçen Şehit Polis Fethi Sekin anısına pedal çevirecek olan Malatyalı bisikletçiler, Elazığ’ın Baskil ilçesine gidecek.

Fethi Sekin anısına pedal çevirecekler

​​​​​​​İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını kahramanca önleyerek büyük bir facianın önüne geçen Şehit Polis Fethi Sekin anısına pedal çevirecek olan Malatyalı bisikletçiler, Elazığ’ın Baskil ilçesine gidecek.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:20
Fethi Sekin anısına pedal çevirecekler

Malatyalı bisikletçiler, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını kahramanca önleyerek büyük bir facianın önüne geçen Şehit Polis Fethi Sekin anısına Elazığ’ın Baskil ilçesine pedal çevirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı (MABİSDER) Mustafa Ekici 15 Temmuz şehitlerine saygı etkinlikleri kapsamında bugün sabah saatlerinden Hilal Park’tan hareketle Baskil’e gideceklerini söyledi. Ekici, “20 dolayında bisiklet severin katılacağı etkinlik çerçevesinde Yeşilyurt ilçemizden başlayarak 75 kilometre pedal çevireceğiz. Fethi Sekin’in mezarı başına giderek bütün şehitlerimize dualar okuyacağız. Onları unutmadığımızı, Türk milleti olarak kendilerine minnettar olduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Malatya’dan götüreceğimiz toprağı şehidimizin kabrine serpeceğiz. Ziyaretten sonra tekrar Malatya’ya dönerek Pazar günü gerçekleştirilecek 15 Temmuz kortejine katılacağız. Orada yine bisikletlerimizin üzerinde bulunarak şehidimizden aldığımız selamı hemşerilerimize ileteceğiz. Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde Bisiklet Çalışma Gurubu çatısı altında bu tür etkinlikleri sıkça gerçekleştireceğiz.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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