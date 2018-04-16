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Fernandao: "Beşiktaş maçından mutlu ayrılan taraf biz olacağız"

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, “Zor bir maç olacak. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız” dedi.

Fernandao: "Beşiktaş maçından mutlu ayrılan taraf biz olacağız"

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, “Zor bir maç olacak. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:52
Fernandao: "Beşiktaş maçından mutlu ayrılan taraf biz olacağız"

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, “Zor bir maç olacak. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız” dedi.

Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki forveti, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe formasıyla 100. maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu söyledi. Bu sayıyı daha yukarılara taşımak istediğini belirten Fernandao, kendisini Fenerbahçe’de mutlu hissettiğini ve şükran duyduğunu ifade etti.

“Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir kulüpte oynuyorum”

Fenerbahçe formasıyla 100. maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirten Fernandao, “Bu formayla 100. maçımı oynadığım, 100 maçı tamamlamayı başardığım için mutluyum. Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir kulüpte oynuyorum. Umuyorum bu şekilde devam eder, bu sayıyı daha yukarılara taşıyabilirim. Oynayabileceğim maksimum sayıda maç oynamak istiyorum” dedi.

“İhtiyacım olan şey güçtü”

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili de konuşan golcü oyuncu, “İhtiyacım olan şey güçtü. Tanrıdan ve ailemden bana güç vermelerini istedim, diledim. Bu zorlu dönemde ailemin desteği çok önemliydi, onların yanımda olması çok kıymetliydi. Bu dönemi geride bıraktığım için ve şu anda Fenerbahçe formasıyla 100 maçı doldurmuş bir şekilde karşınızda oturuyor olmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

“En mutlu hissettiğim an”

Kendisini en mutlu hissettiği anın, gol attığı anlar olduğunu ifade eden Fernandao, “Gol attıktan sonra taraftarlarımızın benim için tezahürat yapmaları son derece mutluluk verici. Golü atıyorsunuz ve adınızı duyuyorsunuz, bu çok anlamlı” şeklinde konuştu.

“Unutamadığım maç Medipol Başakşehir karşılaşması”

Fernandao, unutamadığı maçın bu sezon oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması olduğunu belirterek, “Çok iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Bizim için son derece önem taşıyan bir karşılaşmaydı. O maçta 2 gol atmayı başardım” dedi.

Fenerbahçe’de şu ana kadar 45 gol attığını hatırlatan ve her golün kıymetli olduğunu söyleyen başarılı santrfor, en güzel golünü ise şu sözlerle ifade etti:

“Bir gol seçmek zor. Her gol önemli, her golün kıymeti ayrı. Düşündüğümde Başakşehir maçı aklıma geliyor. Benim için ilginç ve güzel bir goldü. Bir de Beşiktaş’a deplasmanda attığım gol unutamadığım gollerden biri.”

“Fenerbahçe’ye şükran duyuyorum”

Fenerbahçe’ye şükran duyduğunu söyleyen Fernandao, “Türkiye’de bana kapılarını açan ikinci kulüp Fenerbahçe oldu. Kendimi burada kesinlikle mutlu hissediyorum” diye konuştu.

“Beşiktaş maçına hazırız”

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında oynayacakları Beşiktaş derbisini de değerlendiren Brezilyalı oyuncu, “Zor bir maç olacak. Beşiktaş’a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Şimdi ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız” şeklinde konuştu.

“Finalde olmak istiyoruz”

Son olarak taraftarlara destek çağrısında bulunan başarılı oyuncu, “Taraftarlarımızdan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz” dedi.
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