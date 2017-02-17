17 Şubat 2017 Cuma

Ferhat’a ceza yok

İstanbul’da oynanan Denizlispor müsabakasında 5 oyuncusunun sarı kart, bir oyuncusunun da kırmızı kart görmesiyle takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu için PFDK’ya sevk edilen Yeni Malatyaspor’a sadece para cezası geldi.

17 Şubat 2017 Cuma 15:16
Ferhat’a ceza yok

  Hakem raporlarını inceleyen kurul üyeleri direkt kırmızı kartla penaltı pozisyonunda oyundan atılan Ferhat Kiraz’a ceza verme gereği görmedi. Sadece 1 maçlık kırmızı kart cezası çekecek başarılı sol çizgi oyuncusu, Altınordu maçında sahada olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle; “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

İHA
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