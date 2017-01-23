Takımın ve kendi hedeflerinin aynı doğrultuda olduğunu belirten Ferhat, "Yeni Malatyaspor’un bulunduğu konum itibariyle şu anda odaklandığı tek konu şampiyonluk. Bende bu doğrultuda şampiyonluk yaşamak için buradayım inşallah. O gün geldiğimde de söylediğim gibi, hem takımın hem benim hedeflerim aynı doğrultuda başarıya ulaşmak. Takımın havası da gerçekten anlatıldığı gibi. Beni çok sıcak karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Eskiden tanıdığım arkadaşlarım var. İnşallah hep beraber takımın başarısı için ter dökeceğiz. En kısa sürede takıma adapte olup maç temposunu yakaladıktan sonra faydalı olmak istiyorum” dedi.



"Milli takım arasından sonra tam kapasiteye ulaşacağıma inanıyorum"

Ferhat, son durumuyla ilgili de konuşarak, "Son dönemde kupa olsun, lig olsun forma şansı buldum. Ama son iki haftalık dönemde ayrı bir hocayla çalıştık. Ondan dolayı bu haftayı geçtiğimde, milli takım arasından sonra tam kapasiteye ulaşacağıma inanıyorum" diye konuştu.



"Ben sol bek, sol açık ve sağ açık oynayabilen bir oyuncuyum"

Ferhat bir gazetecinin hangi mevkide daha faydalı olduğunu sorması üzerine şu yanıtı verdi: "Tabii bunun kararını İrfan Hoca verecek. Ama ben sol bek, sol açık ve sağ açık oynayabilen bir oyuncuyum. İhtiyaç neredeyse orada oynamaya hazırım. Ama tabii ‘nerede oynamak istersin’ diye sorarsan, kendi bölgem olan sol açıkta oynamak isterim."



"Hocayı iyi tanıyorum, ne istediğini iyi biliyorum"

Ferhat, TFF 1. Lig’i takip ettiğini ve oynayan oyuncuların çoğunu da tanıdığını kaydederek, "Ligi takip ediyorum. Kafadaki takımlar hep tecrübeli oyunculara sahip takımlar. Bu ligi bilen oyuncular da katıldı o takımlara. Ama bir kolej havasında, tecrübeli ve genç oyuncuların karışımıyla Malatyaspor gerçekten güzel bir takım oldu. Hocanın de tabi burada katkısını unutmamak lazım. Kendi felsefesini yansıtıyor. Hocayı da iyi tanıyorum, ne istediğini iyi biliyorum. İnşallah onun isteklerine karşılık verip, burada başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İHA