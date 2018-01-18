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FERHAT, AMED OLACAK!

Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Ferhat Canlı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’e kiralanacak. 21 yaşındaki sol açık Antalya kampından Malatya’ya gönderilirken, birkaç gün içinde Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.

FERHAT, AMED OLACAK!

Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Ferhat Canlı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’e kiralanacak. 21 yaşındaki sol açık Antalya kampından Malatya’ya gönderilirken, birkaç gün içinde Diyarbakır’a gideceği öğrenildi.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 12:33
FERHAT, AMED OLACAK!

Kadrosundaki şişkinliği gidermek isteyen Yeni Malatyaspor, elindeki gönderilmesi gereken yabancıları başka takımlara satamayınca gençleri kiralayarak boşluk yaratmaya başladı. Daha önce Furkan Yiğit’i Bayrampaşa’ya kiralayan sarı kırmızılı kulüp, genç Ferhat Canlı’yı da Amed Sportif Faaliyetler’e gönderecek. Yarım sezon için Amed ile anlaşan kulüp 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonu geri alacak. Bu sezon 3 kez kupa maçında forma giyen ligde de bazı maçlarda yedek kulübesinde oturan Ferhat Canlı, U21 ile de 2 gol kaydetti. Erol Bulut’un Berk Yıldız transferinden sonra takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Ferhat Canlı ile Silivrispor ve Karagümrük de ilgileniyordu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YenimalatyaFerhatMalatyaBusabah
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