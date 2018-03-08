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FENER’E TAM KADRO...

Yeni Malatyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren futbolcularına adeta nefes aldırmıyor. Genç teknik adam Süper Lig’in 25. haftasında Pazar günü zirve mücadelesi veren güçlü rakibine karşı takımını sahada 90 dakika boyunca diri tutmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi.

FENER’E TAM KADRO...

Yeni Malatyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren futbolcularına adeta nefes aldırmıyor. Genç teknik adam Süper Lig’in 25. haftasında Pazar günü zirve mücadelesi veren güçlü rakibine karşı takımını sahada 90 dakika boyunca diri tutmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 11:10
FENER’E TAM KADRO...

Süper Lig’de 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün yapılan çalışmaya bütün futbolcular katıldı.
 

Konyaspor maçında dizine aldığı darbe sonrasında hafif sakatlığından dolayı Ankara’da tedavi olan Adem Büyük de takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, son haftalardaki iyi gidişatlarını bu maçta da sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Genç çalıştırıcının futbolcularına “Topu aldığınız zaman iyi kontrol edin ve hemen ikinci hareketi düşünün. Sizden iyi pas istiyorum. Rakip pozisyon almadan hamlenizi yapın. Kesinlikle risk istemiyorum. Kornerlerde önce ilk teması ardında da hücumu düşünün.” dediği duyuldu. Daha sonra ısınma hareketleriyle çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar 5’e 2 ve ısıma hareketlerinin ardından yapılan taktik çift kaleyle antrenmanı sürdürdü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutFenerbahçe Maçı
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