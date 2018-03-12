FENER’E MORAL OLDUK!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, kendi evinde Fenerbahçe'ye 2 - 0 mağlup oldu. Malatya Stadyumu’nda dün saat 16.00’da oynanan karşılaşmayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları protokolden izledi. 50 ile 130 lira arasında belirlenen maç biletlerine fazla ilgi olmazken karşılaşmayı 8700 dolaylarında taraftar izledi, tribünler büyük ölçüde boş kaldı. Her iki takım da maça tam kadro çıkarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman derbi maçı da düşünerek bazı as oyuncularını dinlendirdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Pereira ve Cissokho’yu kulübeye çekip sahaya defansif ağırlıklı 5 oyuncuyla çıktı. Taktiksel değişikliğe giden Bulut, 4-3-2-1’den 4-1-4-1’e döndü... Ayrıntılar Sayfa 15’te!

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in uzaktan sert şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan Rahman'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Adem'in plasesi dışarı çıktı.

19. dakikada Aytaç’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunu Volkan son anda kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Neustaedter'in şutunda top az farkla auta gitti..

34. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda Mehmet Topal'ın kafayla dokunda, top kaleci Ertaç'tan döndü. Pozisyonun devamında Neustaedter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada sağ kanattan Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

61. dakikada Giuliano’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandao'nun yerden şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem kafa vuruşunda Volkan topu kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası sol kanadından Alper’in ortasında arka direkte Giuliano topu ağlara gönderdi. 0-2

Karşılaşmaya 7 dakika uzatma süresi eklendi. Kalan bölümlerde her iki takım adına başka pozisyon olmazken karşılaşma Fenerbahçe’nin 2 – 0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Zirve yolunda hata yapmayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi moral buldu, yenilgi serisini sonlandırdı. Yeni Malatyaspor ise 4 haftadan sonra mağlubiyetle tanışırken, maç fazlasıyla 9. sıradaki yerini korudu.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi