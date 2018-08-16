Fener’e karşı 5 eksik!

Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1 yenerek, sezona galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Göztepe maçı sonrası futbolculara verilen iznin ardından yenileme ve koordinasyon çalışmalarıyla haftanın ilk idmanlarını geride bırakan kaplanlar, dün Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

ORTA SAHADA SIKINTI BÜYÜK!

Göztepe maçı hazırlıkları esnasında adalesinden sakatlanan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile tedavisi süren Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike katılmazken, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaleci Fabien Ceddy Farnolle takımla birlikte çalışmaya katılırken, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ise kondisyoner nezaretinde düz koşu yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yarı alanda pas çalışması yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında, Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören sağ kanat oyuncusu İssam Chebake'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle en az 5 hafta takımdan ayrı kalacak olan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, gelecek hafta antrenmanlara katılacak olan Okechukwu Godson Azubuike ile en az 2 hafta takımdan ayrı çalışacak olan Eren Tozlu forma giyemeyecek.