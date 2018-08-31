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Fener’de VAR’dı şimdi hakem

Süper Lig’de 4. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış programında bu akşam 21.45’te oynanacak Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakemi ise Fırat Aydınus oldu.

Fener’de VAR’dı şimdi hakem

Süper Lig’de 4. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış programında bu akşam 21.45’te oynanacak Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın hakemi ise Fırat Aydınus oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:58
Fener’de VAR’dı şimdi hakem

Spor Toto Süper Lig’de 31 Ağustos, 1-2 Eylül tarihlerinde oynanacak 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre bu akşam Malatya Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Konyaspor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Haftanın diğer önemli karşılaşmalarından Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ümit Öztürk, Bursaspor-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
FenerVARHakem
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