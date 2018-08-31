Fener’de VAR’dı şimdi hakem

Spor Toto Süper Lig’de 31 Ağustos, 1-2 Eylül tarihlerinde oynanacak 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre bu akşam Malatya Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Konyaspor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Haftanın diğer önemli karşılaşmalarından Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ümit Öztürk, Bursaspor-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. busabahmalatya.com