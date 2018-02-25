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Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bozuldu

Fenerbahçe’nin 21 maçlık yenilmezlik serisi Vodafone Park’ta son buldu. Beşiktaş 3-1 kazanarak, Aykut Kocaman’ın ekibinin uzun süren serisine sona erdirdi.Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçta...

Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bozuldu

Fenerbahçe’nin 21 maçlık yenilmezlik serisi Vodafone Park’ta son buldu. Beşiktaş 3-1 kazanarak, Aykut Kocaman’ın ekibinin uzun süren serisine sona erdirdi.Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçta...

25 Şubat 2018 Pazar 21:25
Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bozuldu

Fenerbahçe’nin 21 maçlık yenilmezlik serisi Vodafone Park’ta son buldu. Beşiktaş 3-1 kazanarak, Aykut Kocaman’ın ekibinin uzun süren serisine sona erdirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin de 21 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Ligde son yenilgisini 29 Eylül’de Akhisar deplasmanında alan Fenerbahçe’nin 15 maçtır bileği bükülmezken, sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. 21 maçtır rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında mücadeleye iyi başlayıp 8. dakikada öne geçse de, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti.
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