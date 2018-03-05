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Fenerbahçe’de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe’de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:22
Fenerbahçe’de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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