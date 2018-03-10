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FENERBAHÇE  MORAL ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrasında Evkur Yeni Malatyaspor yenerek önümüzdeki hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

FENERBAHÇE  MORAL ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrasında Evkur Yeni Malatyaspor yenerek önümüzdeki hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 17:32
FENERBAHÇE  MORAL ARIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe alacağı galibiyetle derbi öncesi moral bulmak hedefinde. Sarı-lacivertliler ligde 3-1’lik Beşiktaş ve 3-2’lik Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig’in ilk yarısında tarihinde ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında sarı-siyahlıları 3-1 mağlup etmiş ve golleri Ozan Tufan, Giuliano ve Hasan Ali Kaldırım atmıştı.



GOLLER BREZİLYALILARDAN
Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano 10 gol atarken Fernandao 3 ve Josef de Souza 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Giuliano, Süper Lig’de oynadığı 21 müsabakada 11 gol 2 asist yaparak doğrudan 13 gole katkıda bulundu.



JOSEF DE SOUZA ÖNE ÇIKIYOR
Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası Josef de Souza gösterdiği performansla takımı adına öne çıkıyor. Brezilyalı Süper Lig’de oynadığı 23 müsabakada 2 gol 2 asistlik performans gösterirken verdiği 51 ara pasıyla bunu en çok yapan futbolcu oldu.



SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı’nın durumu ise şüpheli. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 10.03.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray DerbisiEvkur Yeni MalatyasporSüper LigFenerbahçe
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