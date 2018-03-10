Fenerbahçe Malatya’da

Saat 19.20’de Malatya Havaalanı'na inen Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Kanaraya, önümüzdeki hafta oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor. Hafta içi hazırlıklarını bu yönde yapan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmuyor.



Malatya’da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-lacivertlilerde morallerin iyi olduğu gözlendi.

Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı'nın durumu ise şüpheli.