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Fenerbahçe Malatya’da

Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Malatya’ya geldi. 

Fenerbahçe Malatya’da

Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Malatya’ya geldi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
10 Mart 2018 Cumartesi 20:01
Fenerbahçe Malatya’da

Saat 19.20’de Malatya Havaalanı'na inen Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Kanaraya, önümüzdeki hafta oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor. Hafta içi hazırlıklarını bu yönde yapan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmuyor. 


Malatya’da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-lacivertlilerde morallerin iyi olduğu gözlendi. 
Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı'nın durumu ise şüpheli. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMalatyaEvkur Yeni Malatyaspor
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