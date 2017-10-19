19 Ekim 2017 Perşembe

Fenerbahçe maçının tel tel dökülen isminden itiraf: “İstediğim gibi oynayamadım”

Fenerbahçe maçında yaptığı hatalarla bir anda maçın 2 – 0’a gelmesine neden olan Sadio Diallo antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor karşılaşmasında aynı hataları tekrarlamak istemediklerini belirten Gineli futbolcu, çok çalışarak bu hafta beklentilerin hepsini karşılayacağını söyledi.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:56
Fenerbahçe maçının tel tel dökülen isminden itiraf: “İstediğim gibi oynayamadım”

  Fransa ligi takımı Bastia’dan sezon başında Yeni Malatyaspor’a transfer edilen orta saha oyuncusu Sadio Diallo, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesi kendi performansıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Gineli oyuncu, Süper Lig’de çıktığı üçüncü maçında istediği oyunu sahada oynayamadığını söyledi. Takım içerisinde çok yetenekli oyuncuların olduğunu da ifade eden Diallo “Fenerbahçe maçı çok zorlu bir maçtı bizim için, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyle oynadık ama buna takılıp kalmayacağız. Bu haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alacağız. Fenerbahçe maçında istediğim oyunu oynayamadım bende bunun farkındayım. Bundan sonra çok iyi çalışarak, beklentilerin hepsini karşılayacağım. Takımımızda çok iyi yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Biraz uyum problemi yaşıyoruz. Uyum problemini atlattıktan sonra iyi sonuçlarda gelecektir.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahSadio Diallo

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