Fransa ligi takımı Bastia’dan sezon başında Yeni Malatyaspor’a transfer edilen orta saha oyuncusu Sadio Diallo, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesi kendi performansıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Gineli oyuncu, Süper Lig’de çıktığı üçüncü maçında istediği oyunu sahada oynayamadığını söyledi. Takım içerisinde çok yetenekli oyuncuların olduğunu da ifade eden Diallo “Fenerbahçe maçı çok zorlu bir maçtı bizim için, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyle oynadık ama buna takılıp kalmayacağız. Bu haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, Trabzonspor maçında iyi bir sonuç alacağız. Fenerbahçe maçında istediğim oyunu oynayamadım bende bunun farkındayım. Bundan sonra çok iyi çalışarak, beklentilerin hepsini karşılayacağım. Takımımızda çok iyi yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Biraz uyum problemi yaşıyoruz. Uyum problemini atlattıktan sonra iyi sonuçlarda gelecektir.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ