“FENERBAHÇE HER ZAMAN FENERBAHÇE’DİR”

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Yeni Malatyaspor zorlu randevunun hazırlıklarına başladı. Ligde oynanan son 4 maçta bileği bükülmeyen sarı-kırmızılıların teknik patronu Erol Bulut, yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak “Son haftalarda iyi bir gidişat sergilememiş olabilirler ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir.” İfadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılıların teknik patronu Erol Bulut, henüz tehlikenin geçmediğine vurgu yaptı. Konyaspor karşısında alınan galibiyetle henüz rahatlamadıklarının altını çizen Bulut, “Evet iyi gidiyoruz ama önümüzde alınacak 30 puan daha var. Maksimumu almaya çalışacağız. Haftalar ilerledikçe sezonu nerede tamamlayacağız bakacağız. Futbolcularımın gösterdiği gayretten çok mutluyum. Yedekte olan ilk on birde oynayan herkes ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Elimizde kadro derinliği belli, kalitemize ve gücümüze göre oynamaya çalışıyoruz. Maksimumu almaya çalışıyoruz. Bu güne kadar hepsi iyi gitti. Kalan son 10 maçta gücümüzü iyi kullanarak maksimum puan almak istiyoruz.”dedi.

Yeni Malatyaspor yenilgilisinin ardından görevine son verilen teknik direktörlerin hatırlatılmasıyla ilgili olarak Erol Bulut, “Biz dışarıda konuşulanlara pek kulak asmıyoruz. İşimiz neyse onu iyi yapmaya çalışıyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Rakip takımlarda ne olur kim gelir, kim gider o bizi pek ilgilendirmiyor. Hedefimiz değişmedi. Amacımız ligde kalmak. Bunu başardıktan sonrasına zamanı gelince bakarız. Hedefimize ulaşmak için gerekli olan en az 6 puana ihtiyacımız var. Eğer bunun üzerine koyabiliyorsak sonrası için bir hedef belirleriz.” diye konuştu.

“KALİTESİ VE HEDEFLERİ BELLİ”

Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe’nin her zaman iddiası olduğunu kaydeden Bulut, karşılaşmanın zor geçeceğini söyledi. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten genç teknik adam, “Fenerbahçe maçı diğer maçlara oranla daha zor olacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de 3-1 mağlup olmuştuk. Rakibimizin gücünü biliyoruz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Son maçlarında üst üste mağlup olabilirler. Son haftalarda iyi bir gidişat sergilememiş olabilirler ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Gücü, futbolcu kalitesi ve hedefleri belli, o yüzden biz işimizi ciddiye alıp sıkı şekilde hazırlanacağız. İnşallah Pazar günü sahaya çıkıp iyi bir performans ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi