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Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaşlıları Kars’ta sokağa döktü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe’yi Quaresma (2) ve Vida’nın attığı gollerle 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars’ta sokaklara döküldü.Beşiktaş’ın...

Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaşlıları Kars’ta sokağa döktü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe’yi Quaresma (2) ve Vida’nın attığı gollerle 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars’ta sokaklara döküldü.Beşiktaş’ın...

25 Şubat 2018 Pazar 21:43
Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaşlıları Kars’ta sokağa döktü

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe’yi Quaresma (2) ve Vida’nın attığı gollerle 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars’ta sokaklara döküldü.

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars’ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi’ne çıkan taraftarlar burada bulunun at heykeli önünde şarkıları söyledi, yaktıkları meşalelerle büyük coşku yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar otomobilleri ile konvoy oluşturarak tur attı. Cadde ve sokakları trafiğe kapatan taraftarlar, “En büyük Beşiktaş, Şampiyon Beşiktaş” sloganıyla Fenerbahçe galibiyetini gönüllerince kutladılar.

Faikbey Caddesi üzerinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik önlemi alırken, Beşiktaşlı taraftarlar bir süre Fenerbahçe galibiyetini kutladıktan sonra sessizce dağıldı.
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