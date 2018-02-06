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FENERBAHÇE, GALATASARAY NE İSE MALATYASPOR DA BİR MARKADIR!

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde zor günler geçiren Efsane Malatyaspor, yeni yönetimiyle toparlanma sürecine girdi. İdris Payza önderliğindeki sarı kırmızılı kulüp, son 4 maçında 4 galibiyet elde ederken, yeni yönetim Malatyaspor’u yeniden üst liglere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY NE İSE MALATYASPOR DA BİR MARKADIR!

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde zor günler geçiren Efsane Malatyaspor, yeni yönetimiyle toparlanma sürecine girdi. İdris Payza önderliğindeki sarı kırmızılı kulüp, son 4 maçında 4 galibiyet elde ederken, yeni yönetim Malatyaspor’u yeniden üst liglere taşımayı hedeflediklerini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:26
FENERBAHÇE, GALATASARAY NE İSE MALATYASPOR DA BİR MARKADIR!

Malatyaspor’un isminin tamamen silinmek üzereyken buna dur demek istediklerini ifade eden kulüp başkanı İdris Payza şunları söyledi: “Takımı zarara uğratanların istediği şeyin gerçekleşmemesi için kötü gidişata dur demek istedik. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray Türk futbolunda marka takımlarsa, Malatyaspor’da bir markadır. Malatyaspor dünde bu ülkenin bir markasıydı, bugünde yarında markası olacaktır. Mustafa Güner gibi vefakar 3-5 arkadaşımız ile birlikte eğer bu görev bize kadar düştüyse, kimse sahip çıkmıyorsa biz sahip çıkacağız diyerek sorumluluk aldık. Elimizden ne geliyorsa, bu şehrin adını düştüğü yerden çıkartmak için yapacağız. 10 tane Malatya ile ilgili takım kurabilirsiniz ama asıl olan tekdir. Hedefimiz efsaneyi yeniden canlandırmak, uzun vadede üst liglere çıkartmaktır. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz.”

“BİRLİK VE BERABERLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Ligde alınan başarılı sonuçların, oyuncu grubuyla yaptıkları toplantıdaki konuşmayla ilgisi olduğunu belirten Payza, “Kendilerine malzeme sıkıntısı yaşadığımızı söyledik. Servis olmayacağını, idmanlara ve maçlara kendi imkanlarıyla geleceklerini ifade etmiştik. Sahaya 7 kişi çıktığımız oldu. Birileri bu takımın kapatılmasını ve yaptıkları borçlarında ortadan silinmesini istiyor. Biz bu konuların takipçisi olacağız. Malatyaspor ismini tekrar efsane yapacağız. Hedefimiz Bölgesel Amatör Futbol Ligi değil, 3. Lig’e yükselmektir. Bazı kulüpler yıllardır BAL’da milyonlarca parayı harcamasına rağmen hiçbir varlık gösterememiştir. Kulüp yönetiminin aldıktan sonra takımda bedava forma giymek için bizleri telefon yağmuruna tuttular. Malatyalı genç çocuklar fedakarlık yaparak maçlara çıkıp top oynamak istiyor. Çocuklarımız Yeşiltepe’ye yaya olarak gidip maça çıkmışlardır. Biz onlara şunu vaat ettik; eğer biz kebap yiyorsak sizde kebap yersiniz, biz simit yersek sizde simit yersiniz. Bu konuşmayı yaptıktan sonra çocuklarımız sahada daha çok mücadele etmeye başladılar. Dolayısıyla son haftalarda yakalanan başarının sırrı tamamen birlik ve beraberlikten kaynaklanmaktadır. Onlar bize güveniyor bizde onlara güveniyoruz. Artık çocuklarımızın malzemelerini ve servislerini ayarladık. Bizler Malatya sevdalısıyız. Ne yapıyorsak bu şehir için yapacağız. Malatyaspor, Malatya’da yönetilmelidir. Amacımız bunu gerçekleştirmektir.” diye konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
İdris PayzaEfsane Malatyaspor1.Amatör Küme Büyükler Ligi
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