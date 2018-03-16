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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan...

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan...

16 Mart 2018 Cuma 19:35
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve kongre üyeleri de tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi. Bir grup taraftar da tesislerde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenmanın bir bölümünü izleyerek teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, takıma tatlı ikramında bulundu.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
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