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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan...

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan...

15 Mart 2018 Perşembe 18:21
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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