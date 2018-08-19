Fener yanacak, gece aydınlanacak!

-Malatya bu gece yine tarihi gecelerinden birini yaşayacak. Sezona Göztepe deplasmanında aldığı 3 puanın coşkusuyla başlayan Yeni Malatyaspor, bu gece saat 21.45’te şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e her iki takım da kazanarak başlarken, Yeni Malatyaspor eksik oyuncularını arayacak, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nden elenen Fenerbahçe teselli için sahada olacak.

EROL BULUT’UN ELİ KOLU BAĞLI!

Yaz hazırlıkları boyunca sakatlıklardan çok çeken Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut’un ilk onbirde görevlendirdiği Azubuike, Murat Yıldırım ve Issam Chabeke bu maçta görev alamayacak. Yeni transferlerin geç ve fiziksel olarak hazır olmadan gelmesi genç hocayı iyiden iyiye zorlarken, Bulut’un Fenerbahçe maçında tercih edileceği isimler tamamen maçın kaderine etki edecek. Rahman Buğra ve Pereira ilk 11’e dahil edilmesi ön görülen iki isim olarak dikkat çekerken, Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş ve Mitchell Donald’da Erol Bulut’un en büyük kenar kozları olacak.

STADA ULAŞIM ÜCRETSİZ!

Yeni Malatyaspor’a bu zorlu maçta en büyük desteği hiç şüphesiz taraftarı verecek. Özellikle maçın gece geç saatte bitecek olmasından dolayı ulaşımda sorun yaşanmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ, ulaşımı ücretsiz sağlayacağını ve ek seferler koyacağını açıklamıştı. Buna karşın Malatyaspor’lu taraftarlar satışa sunulan 25.560 koltuktan yaklaşık 15 bin bilet satın aldı. Maç saatine kadar karşılaşmanın biletlerinin satılacağı ifade edilirken, taraftar gün boyu stada akacak.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçında Süper Lig’in deneyimli hakemi Fırat Aydınus düdük çalacak. Fenerbahçe’nin görev yaptığı son dört maçında sarı lacivertliler 2 beraberlik 2 galibiyet alırken, Aydınus’un görev yaptığı maçlarda Yeni Malatyaspor 1 mağlubiyet 1 yenilgi aldı. Saat 21.45’te başlayacak maçta deplasman tribününde yer alacak 1200 Fenerbahçeli taraftar için Malatya Kayısı Borsası kayısı ikramı yapacak. busabahmalatya.com