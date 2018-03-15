FENER ŞİKÂYET ETTİ, TFF HAREKETE GEÇTİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor’u 3 farklı nedenden dolayı PFDK’ya sevk etti. Maç sırasında kötü ve çirkin tezahürat, sahaya atılan yabancı maddeler ve oyun alanına giren Fenerbahçeli taraftarlar nedeniyle yapılan sevkler normal karşılanırken, 52. Madde ve 49/2 Maddeleri kafaları karıştırdı.

TFF, FENER’İN ŞİKAYETİNİ DİKKATE ALDI

“Usulsüz Seyirci Alınması” nedeniyle yapılan sevkin, Fenerbahçe’nin maçtan günler öncesinde yaptığı şikayetle alakalı olduğu ortaya çıktı. Malatyaspor kulübünü talimatlarda yer alan oranların aksine fahiş bilet fiyatı belirlemekle suçlayan Fenerbahçe yönetiminin bu şikayeti TFF tarafından dikkate alındı ve Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi. Yeni Malatyaspor yönetimi ise savunmasını maç öncesinde yapmasına karşın, bir kez de avukatlar aracılığıyla yeni bir savunma hazırladı.

MALATYA YÖNETİMİ ‘FENER LOBİSİ’ DİYOR

Fenerbahçe taraftarının maç izlediği tribünün görsel açısıyla, Malatyaspor taraftarının maç izlediği tribünün aynı yerdeki görsel açısını eşit oranda belirlediklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Kulübü bundan dolayı bir ceza beklemiyor. Sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe lobisinin istediği üzerine TFF’nin bu şikayeti sevk haline getirdiğini belirtirken biletlerin aynı tribünler için Malatya taraftarına 100, Fenerbahçe’ye talimatta yer alan yüzde 30 oranında artışla 130 lira yapıldığını savunuyor. Bugün açıklanacak kurul karası ise merakla bekleniyor.

HER İKİ KULÜP PFDK’LIK OLDU!

Futbol Disiplin Kurulunun her iki kulüple ilgili sevk kararı şöyle: Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

“Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” busabahmalatya.com