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Fener maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 3 haftalık maç programını açıkladı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un iç sahada oynayacağı Fenerbahçe ve Konyasor maçlarının da tarihi belli oldu.

Fener maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 3 haftalık maç programını açıkladı. Buna göre Yeni Malatyaspor’un iç sahada oynayacağı Fenerbahçe ve Konyasor maçlarının da tarihi belli oldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
Fener maçı ne zaman?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. 3. ve 4. hafta müsabakalarının programı TFF tarafından önceki gün açıklandı. Yeni Malatyaspor’un Ağustos ayı içindeki tüm maçları 21.45’te başlayacak. 4. haftanın açılışını sarı kırmızılı temsilcimiz kendi evinde yapacak. Buna göre; 2. haftada kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçı 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacak. Ligin üçüncü haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü 21.45’te deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak kaplanlar, 4. Hafta maçını ise 31 Ağustos Cuma günü 21.45’te evinde Konyaspor ile oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Süper LigYeni MalatyasporFenerbahçeMaç
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