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Fendoğlu’ndan Gençlik Hizmetlerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürünü makamında ziyaret etti. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yla birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan'da yer aldı.

Fendoğlu’ndan Gençlik Hizmetlerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürünü makamında ziyaret etti. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yla birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan'da yer aldı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:28
Fendoğlu’ndan Gençlik Hizmetlerine ziyaret

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ‘’ İl Müdürümüzü resmi ziyaretlerimizin bu ikincisi oldu. İlkinde Atıcılık İl Temsilcisi olarak kendilerini ziyaret ettim. Bugünde 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili olarak kendisini ziyaret ediyorum. Malatya Sporda da şanslı, Ben sporun içerisinden geliyorum spor ile yakından ilgileniyorum, Malatya Spor, Amatör Sporları özellikle Extrem spor branşları ile olan ilgimizin de İnşallah Malatya’ya bir katma değer sağlayacağını umuyorum. Burada Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Sadi abimizle çok güzel hizmetler yapacağız. Kendisine nezaket ziyareti için geldik, Allah yar ve yardımcısı olsun ‘’ dedi.

“GENÇLERİMİZİN YETİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA MİSYONUMUZ”

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise ‘’ Sayın vekilim, Sayın İl Başkanım bildiğiniz gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sporun dışında gençlik faaliyetleri ile ilgili faaliyetleri var. Gençlik ve Spor Bakanlığının üstlenmiş olduğu gençlik faaliyetleri, Milli Bilinç ve maneviyat açısından gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında misyonumuz var tabi Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları var Emrah Başkanımızla birkaç kez ortak faaliyet yaptık Fetih gecesi gibi kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Neticede bu Ülkenin gençleri bizim geleceğimiz. Bir gün bizler yokuz gençlerimiz gelecek. Bilinçli olmaları gerekiyor bu tür gençlik faaliyetleriyle, eğitimlerle onları donatmamız gerekiyor. İl Müdürlüğümüze verdikleri destek ten ötürü Milliyetçi Hareket Partisine ve Malatya Ülkü Ocaklarına teşekkür ediyorum’’ dedi. (bülten)

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