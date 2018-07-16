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Fendoğlu kampa gitti

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeni Malatyaspor’un kampını ziyaret etti. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara moral ziyaretinde bulunan Fendoğlu, Erol Bulut ve öğrencilerine yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

Fendoğlu kampa gitti

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeni Malatyaspor’un kampını ziyaret etti. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara moral ziyaretinde bulunan Fendoğlu, Erol Bulut ve öğrencilerine yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:07
Fendoğlu kampa gitti

Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonuna hız kesmeden hazırlık yapan sarı- kırmızılılar, Topuk Yaylası'nda 2'nci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Kamp yapılan tesise giden MHP'nin Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu futbolcular ve teknik heyet tarafından karşılandı. Fendoğlu, sarı- kırmızılılara, başarılar diledi ve sohbet etti. Teknik ekipte bulunan Hakan Çalışkan, futbolculara MHP'li Fendoğlu'nun ziyaret ettiğini, Yeni Malatyaspor'un bundan sonra ki süreçte her zaman yanında olacağını belirterek, "Bizde kendisinin bu samimi ziyaretinden dolayı bize şeref ve onur verdi. Tekrar sizlerin adına teşekkür ediyorum" dedi.

MHP'li Fendoğlu da futbolcular ve teknik heyete geçen sezon ligde kaldıkları için teşekkür ederek, "Bu sene 27'nci dönem Milliyetçi Hareket Partisi Malatya milletvekili olarak aranızdayım. Eski futbolcuyum, Malatyaspor'da da futbol oynadım. 1986-1992 yılları arasında genel kaptanlığını yaptım kulübün. Efsanevi kadroda namağlup şampiyonlukta da payım var. Spora olan bakış açım; çok farklı. Özellikle bu meclisin yoğun döneminde gelmek istedim. Tabi 1'inci kamp dönemi dağıldığı için gelmedim yoksa orada da sizlere gelecektim. Nasip bugüneymiş. Bugünden itibaren şahsım ve partim adına, Malatya adına hepinize hem şahsi hem de takım olarak sıkıntılarının ve dertlerinin yanında olacağımın Erol hocamın önünde söz veriyorum. Rahatlıkla arayabilirsiniz beni. Telefonum kulüpte var, hocamda var, hakan hocamda da var. Malatyaspor'un hakkını, haklarını en iyi şekilde savunacağımdan da emin olabilirsiniz. Bundan sonra Malatyaspor'un sesi Allah nasip ederse ben olacağım inşallah" diye konuştu. Ardından MHP'li milletvekili Fendoğlu, sarı- kırmızılı futbolculardan Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Azubuike ve Murat Akça'ya tatlı ikram etti. Daha sonra Teknik ekip ve futbolcular, MHP'li Fendoğlu'yla toplu fotoğraf çekindi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 2018-2019Mehmet FendoğluYeni MalatyasporErol Bulut
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