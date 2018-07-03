“Federasyon nezdinde Malatya önemli yere sahip”

Kurs hakkında değerlendirmelerde bulunan Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç, “İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda 17 Temmuz’a kadar devam edecek olan 3. Kademe Kıdemli Antrenör Kursu daha önce Türkiye’de sadece 1-2 il de açılmıştı. Farklı illerden gelen 12 kursiyer hocamız bulunuyor. Burada başarılı olan antrenör hocalarımız alacakları sertifikayla milli takımlarda çok rahat bir şekilde çalışma imkanına sahip oluyorlar. Başvuru yapanların daha önce oryantring branşında aktif olarak çalışmış olmaları gerekiyor. 2. Kademe lisansına sahip olup 2 yıl çalıştıktan sonra 3. Kademe kursu alabiliyorlar. Oryantring çok güzel zevkli bir spor dalıdır. Özellikle insanlar Malatya’da yeni yeni tanımaya başladılar ama bizler Türkiye çapında kısa sürede Malatya’yı çok iyi temsil ettik.” dedi.

“FEDERASYONDAKİ ETKİNLİĞİMİZ AÇISINDAN İYİ OLDU”

Malatya’nın federasyon nezdinde öneminin büyük olduğunu ifade eden Bülent Koç, “Geçen yıl Malatya olarak liseler bazında Türkiye şampiyonu çıkardık. Manisa’da düzenlenen şampiyonada Sağlık Meslek Lisesi Türkiye şampiyonu oldu. Ardından dünya şampiyonasına katılmak için İtalya Palermo’ya gittiler. Bu başarı federasyondaki etkinliğimiz açısından çok iyi oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Antalya’da il temsilcileri değerlendirme toplantımız vardı. Federasyon başkanımız Hacer Akyüz hanımefendi ile bu konuyu görüştük. Kendilerinden rica ettik. Antrenörlük dalında verilebilecek en üst düzey kursu ilimizde açmayı talep ettik. Uygun görüldü ve spor il müdürlüğümüzün olur kararıyla kursumuza dün itibariyle başladık. İnönü Üniversitesi BESYO bölümünden öğretim görevlisi hocalarımız Cemal Gündoğdu, Faruk Akçınar, Serpil Akçınar gibi isimler eşliğinde eğitimlerimiz sürecek. Spor fizyolojisi, spor psikolojisi, antrenman planlaması gibi konularla ilgili kursa gelen arkadaşlara dersler verilmeye başlandı. Ayında 17’sine kadar da bu eğitimler kesintisiz devam edecek.” diye konuştu.

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