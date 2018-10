E.Y Malatyaspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan kaleci Ertaç Özbir, açıklamalarda bulundu. Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte çalışma imkanı bulamadığının altını çizen başarılı eldiven, "Şu an tam olmamakla birlikte Ankaragücü maçı için varımı yoğumu ortaya koyup, takımıma en iyi şekilde yardım ederek, fedakarlık edip antrenmanlara başladım. Umut ediyorum ki antrenmanlarda da kendimi gösterip, takımıma en iyi şekilde faydalı olmaya çalışacağım. Umuyorum sorun olmaz, sakatlığımı da en iyi şekilde atlatmış olurum" şeklinde konuştu.



"Ankaragücü maçında hedefimiz 3 puan almak"

Ertaç, Ankaragücü maçında forma giyebilmek için yoğun tempoda çalıştığını da belirterek, "Ankaragücü maçındaki forma şansı bu haftaki çalışma ve tempoma bağlı olacak. Umarım iyi geçer ve hocamızda bunu görüp, forma şansı verir. Ankaragücü yeni bir ekip ama lige çabuk adapte olduklarını düşünüyorum. Yeterli düzeyde kaliteli oyuncuları var. Bizde yeterli düzeyde kaliteli oyuncu ve kadroya sahibiz. Umut ediyorum ki deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz. Öncelikli hedefimiz 3 puanla dönmek. Haftaya da Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.



Arturo Mina: "Sıralamada olabildiğince yukarılara çıkmak istiyoruz"

Defans oyuncusu Arturo Mina ise Ankaragücü maçı ile ilgili olarak, "Dışarıda bir maç oynayacağız. Bu maçın zor olacağını düşünüyorum. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Öyle de yapıyoruz. İyi de hazırlanıyoruz. Puan ya da puanlara alıp, puan tablosunda olabildiğince yukarılara çıkmak istiyoruz" dedi.



"Sahaya kazanmak için çıkacağız"

Mina, Ankaragücü’nün yeni bir ekip olduğunu ifade ederek, "Videolardan izlediğimiz kadarıyla rakibimizi biliyoruz. Hocalarımızın yaptığı analizlerle her şey daha da açıklığa kavuşacak. Ama her ne olursa olsun bir Süper Lig takımı. Onların da tabloda iyi bir yeri var. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız, umarım kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.