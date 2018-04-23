Fatsa Turu Malatya’da Attı!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Play-off birinci kademe maçında Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gruplarını birinci sırada tamamlayan Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, 3. Lig için ter dökerken, her iki takım için de 10 bin civarında futbolsever Malatya’ya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Hopaspor, 55.dakikada Mustafa Özkaya’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fatsa Belediyespor, 68.dakikada Rıdvan Sönmez’in kaydettiği golle 1-1’lik eşitliği sağladı. Fatsa Belediyespor, 83.dakikada Recep Yaşar’ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatsa Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek, 3.Lige yükseldi. Fatsa Belediyespor’da 52.dakikada Gökhan Sipki ile Rıdvan Sönmez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

HAKEMLER: Selim Özen (Diyarbakır Bölgesi- B Klasman Hakemi), Mehmet Pekmezci (Gaziantep Bölgesi-B Klasman Yardımcı Hakemi), Çetin Öncel (Şanlıurfa Bölgesi-B Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Erhan Kutlu (Şanlıurfa Bölgesi-C Klasman Hakemi)

ARTVİN HOPASPOR: 1.Sertaç Güzel, 72. Emrah Toprak, 3.İlyas Aksu (Dk.86 Mehmet Çiloğlan), 61. Barış Totoğlu, 6.Fatih Sercan Ekinci (Dk.86 Fidelis İria), 33.Hurşid Velioğlu, 45.Mustafa Serkan Demirel, 7.Esosa Priestley Erogue, 10.Mustafa Özkaya, 23.Bilal Çebi, 12.Fazlı Ayan (Dk. 86Hüseyin Çelik)

YEDEKLER: 26.Eren Abadanç, 8.Mehmet Çiloğlan, 5.Oğuzhan Yıldırım, 9.Hüseyin Çelik, 32.Yunus Yılmaz, 98.Can Yılmaz, 90.Fidelis İria

FATSA BELEDİYESPOR:23.Ayhan Öztürk, 3.Akın Alkan, 4.Ergin Kankal, 5.Rıdvan Sönmez, 7.Levan İngorokva, 8.Fatih Gümüşel, 9.Babacar Mbaye Diop (Dk.90+2 Talha Cellat),13.Gökhan Sipki, 22.Erol Durbakan, 50.Anıl Bircan (Dk.60 Coşkun Kılıç), 99.Recep Yaşar

YEDEKLER: 20.Ömer Can, 11.Savaş Yıldızhan, 19.Mert Cesur Aşan, 10.Şakir Bozlar, 26.Coşkun Kılıç, 44.Talha Cellat, 77.Selahattin Özcan

GOLLER: Dk.55 Mustafa Özkaya (penaltıdan) (Artvin Hopaspor), Dk.68 Rıdvan Sönmez, Dk.83. Recep Yaşar (Fatsa Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.52 Gökhan Sipki, Dk.90+6 Rıdvan Sönmez (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ergin Kankal, Levan İngorokva, Ayhan Öztürk (Fatsa Belediyespor)

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi