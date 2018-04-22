Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812

Fatsa Belediyespor Yendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Kademe play-off müsabakasında Artvin Hopaspor ile karşılaşan Fatsa Belediyespor rakibini 2-1 yenerek 3. Lige yükseldi.

Fatsa Belediyespor Yendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Kademe play-off müsabakasında Artvin Hopaspor ile karşılaşan Fatsa Belediyespor rakibini 2-1 yenerek 3. Lige yükseldi.

22 Nisan 2018 Pazar 18:33
Fatsa Belediyespor Yendi

Bölgesel Amatör Lig’de normal sezonu gruplarında birinci olarak tamamlayan Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor Yeni Malatya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Yaklaşık 8 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın 55. dakikasında Artvin Hopaspor penaltı vuruşunda Mustafa Özkaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 67. dakikasında Artvin Hopaspor Rıdvan Sönmez’in ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Bu golden sonra da ataklarını sürdüren Artvin Hopaspor 82. dakikada köşe vuruşunda Recep Yaşar’ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor adını 3. Lige yazdırdı. Artvin Hopaspor ise 2. Kademe play-off müsabakasında Ağrı 1970 takımının rakibi oldu.

Karşılaşma sonrası Fatsa Belediyespor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

İHA

Son Güncelleme: 22.04.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
Fatsa BelediyesporArtvin Hopaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ödeme Krizi
Ödeme Krizi
Güneş Yaralı, Bulut Kararlı!
Güneş Yaralı, Bulut Kararlı!
Güneş İdmana Çıkmadı
Güneş İdmana Çıkmadı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim