Fatsa Belediyespor Yendi

Bölgesel Amatör Lig’de normal sezonu gruplarında birinci olarak tamamlayan Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor Yeni Malatya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Yaklaşık 8 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın 55. dakikasında Artvin Hopaspor penaltı vuruşunda Mustafa Özkaya’nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 67. dakikasında Artvin Hopaspor Rıdvan Sönmez’in ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Bu golden sonra da ataklarını sürdüren Artvin Hopaspor 82. dakikada köşe vuruşunda Recep Yaşar’ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor adını 3. Lige yazdırdı. Artvin Hopaspor ise 2. Kademe play-off müsabakasında Ağrı 1970 takımının rakibi oldu.

Karşılaşma sonrası Fatsa Belediyespor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.