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Fatma yine tarih yazdı

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası Ordu’da tamamlandı.

Fatma yine tarih yazdı

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası Ordu’da tamamlandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:16
Fatma yine tarih yazdı

Şampiyonada, Malatyalı karateci Fatma Uygur, kilosunda şampiyon oldu. Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan bin 4 erkek, 849 bayan sporcu mücadele etti. Malatyalı karateci Fatma Uygur, Ümit-Genç-U21 Milli Takım kadrosunda mücadele etti. Ümit bayanlar artı 54 kilogramda yaptığı 5 maçı kazanan Fatma Uygur, şampiyon oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Fatma Uygur Ümit bayanlar +54 kiloda yaptığı 5 maç sonunda rakiplerini birinci maçta 7-0, ikinci maçta 4-0, üçüncü maçta 5-0, dördüncü maçta 5-3 ve final maçında 7-0 yenerek, kilosunda şampiyonluk kürsüsü ne çıkmayı başardı ve altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, ilk kez bu seviyede bir organizasyon düzenleyen Fatsa’nın karate camiasına güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, “Genç sporcuların gelişimi açısından önemli olan organizasyonun düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Fatsa Belediyesi’ne, Fatsa Kaymakamlığı’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, Ordu Valiliği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Fatma Uygurşampiyon
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