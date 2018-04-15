Fatih Terim ile Arda Turan bir araya gelmedi

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanına gitti. Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir’de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.