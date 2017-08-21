21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Fatih Kürşat Aygün’e Kickboks Milli Takımından davet

Malatyalı Kickboks sporcusu Fatih Kürşat Aygün, Makedonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil edecek.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:53
Fatih Kürşat Aygün’e Kickboks Milli Takımından davet
  Geçen ay Antalya’da yapılan Uluslararası Kickboks Turnuvası’nda 63 kiloda 1. olan Fatih Kürşat Aygün, bu kez milli formayla Avrupa Şampiyonasında ter dökecek.
Fatih Kürşat Aygün’ün antrenörlüğünü yapan babası Mehmet Ali Aygün yaptığı açıklamada, oğlu Fatih Kürşat Aygün’ün ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Fatih Kürşat Aygün’ün haftanın her günü yaptığı çalışmalarla şampiyonaya hazırlandığını kaydeden antrenör Mehmet Ali Aygün, “Malatya’mız ve ülkemiz adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Fatih Kürşat Aygün, milli takımdan davet yazısını alarak, ülkemizi temsil etme şerefine nail olmuştur. Tabi bu gurur hepimizin diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Fatih Türkiye ve Avrupa’da çeşitli derecelere sahip bir sporcumuz. Antalya’da aldığı son başarı ona milli takımın da kapısını açtı. Orada gerekten müthiş bir performans sergiledi. İnşallah Makedonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında da sporcumuz milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” diye konuştu.
İHA
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